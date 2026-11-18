В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на инспектора ГАИ Жителя Москвы арестовали за нападение на сотрудника Госавтоинспекции

Москва18 ноя Вести.Жителя Москвы, напавшего на месте ДТП на сотрудника Госавтоинспекции и нанесшего ему удары ножом, арестовали по ходатайству столичного Следственного комитета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Суд удовлетворил ходатайство следователей столичного СК и заключил под стражу обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 ноября на Фруктовой улице в Москве произошло ДТП с участием легковушки и электровелосипеда. Сотрудники ГАИ приехали на место происшествия. Мужчина, который не был участником аварии, решил помешать проверке и ударил одного из инспекторов ножом. Инспекто был вынужден применить табельное оружие.