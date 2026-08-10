В Москве арестован обвиняемый в истязании родителей-пенсионеров Суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в истязании родителей-пенсионеров

Москва10 авг Вести.Бутырский районный суд Москвы заключил под стражу Максима Куделина по обвинению в истязании своих родителей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Срок меры пресечения рассчитан до 6 октября 2026 года.

Столичный суд арестовал мужчину, обвиняемого в истязании родителей-пенсионеров написано в канале ведомства в MAX

Уточняется, что в течение полугода обвиняемый систематически лишал пожилых родителей продуктов питания и мобильных телефонов, не пускал на кухню, избивал и не выпускал из квартиры.

В связи с ограничением свободы те не имели возможности обратиться за медицинской помощью.