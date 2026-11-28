В Москве девушка потеряла доступ к двум iPhone из-за мошенников Мошенники заблокировали москвичке два iPhone после попытки скачать приложение

Москва28 ноя Вести.Мошенники заблокировали москвичке два iPhone, когда она попыталась скачать приложение. Об этом SHOT сообщает в MAX.

По данным канала, девушка хотела установить на свой новый 17-й iPhone программу, удаленную из App Store, и нашла бота, который якобы помогает с этим. На него было много положительных отзывов, поэтому у жертвы не возникло подозрений.

Чтобы скачать приложение, нужно было войти в другой Apple ID, где якобы сохранился доступ ко всем сервисам. Однако в результате москвичка не смогла вернуться в свою учетную запись: теперь только мошенники знают пароль от заблокированного нового iPhone. На старой 14-й модели девушка успела активировать авиарежим, но при подключении к интернету доступ к этому телефону она также потеряет.

В сервисах заявляют, что восстановить доступ к аккаунту уже не получится. За 15 тысяч рублей согласились только попытаться спасти 14-й iPhone.