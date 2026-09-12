Фельдшера, пострадавшую от удара лопатой в Марьино, выписали из больницы

В Москве из больницы выписали фельдшера после нападения с лопатой Фельдшера, пострадавшую от удара лопатой в Марьино, выписали из больницы

Москва12 сен Вести.Из больницы выписали фельдшера, которой неадекватный мужчина разбил голову лопатой рядом с храмом святых Жен-Мироносиц в московском районе Марьино. Об этом сообщает Mash.

Мужчина напал на 23-летнюю девушку 1 сентября, когда она на машине скорой помощи приехала на вызов. Ее спас прохожий, который застрелил нападавшего из травматического оружия.

В больнице девушке сделали трепанацию черепа, все прошло без осложнений. Сейчас ее ждут долгие месяцы реабилитации говорится в сообщении

Сообщается, что девушка созвонилась со спасителем и поблагодарила его.