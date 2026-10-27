Москва27 октВести.В центре Москвы художница и ее кавалер пострадали в драке на ножах - у обоих зафиксированы ранения. Об этом сообщило издание MK.RU.
Инцидент произошел на Рождественском бульваре около полуночи 26 октября - словесная ссора переросла в драку с холодным оружием. В результате мужчину доставили в медицинское учреждение с многочисленными ножевыми ранениями.
Художница, позиционирующая себя дальним потомком жены Александра Сергеевича Пушкина Натальи Гончаровой, повздорила со своим кавалером 26 октября в центре Москвы. В итоге 31-летний мужчина был госпитализирован с ножевыми ранениямиговорится в публикации
Девушка, называющая себя дальней родственницей Натальи Гончаровой, получила удар ножом в голень, но от помощи врачей отказалась.
Очевидцы вызвали экстренные службы. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.