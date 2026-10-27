Художница и ее спутник получили ножевые ранения в обоюдной драке в центре Москвы

В Москве кавалер художницы попал в больницу после драки с ножом Художница и ее спутник получили ножевые ранения в обоюдной драке в центре Москвы

Москва27 окт Вести.В центре Москвы художница и ее кавалер пострадали в драке на ножах - у обоих зафиксированы ранения. Об этом сообщило издание MK.RU.

Инцидент произошел на Рождественском бульваре около полуночи 26 октября - словесная ссора переросла в драку с холодным оружием. В результате мужчину доставили в медицинское учреждение с многочисленными ножевыми ранениями.

Художница, позиционирующая себя дальним потомком жены Александра Сергеевича Пушкина Натальи Гончаровой, повздорила со своим кавалером 26 октября в центре Москвы. В итоге 31-летний мужчина был госпитализирован с ножевыми ранениями говорится в публикации

Девушка, называющая себя дальней родственницей Натальи Гончаровой, получила удар ножом в голень, но от помощи врачей отказалась.

Очевидцы вызвали экстренные службы. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.