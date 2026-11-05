Москва5 ноя Вести.В Москве наладили выпуск передовых коммунальных автомобилей для уборки улиц, так называемые "пухососы". Об этом заявил министр правительства Москвы – руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов, пишет РИА Новости.

Можно сказать, что у нас есть самый передовой "пухосос", который в том числе и уборщик улиц сказал Гарбузов

Он добавил, что различные вариации и дополнения этого уборщика могут быть использованы под конкретные задачи, включая борьбу с тополиным пухом.