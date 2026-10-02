Зюзин: выделенные полосы хорошо показали себя в столичной сети "Магистраль"

Эксперт Зюзин оценил использование выделенных полос для сети "Магистраль" Зюзин: выделенные полосы хорошо показали себя в столичной сети "Магистраль"

Москва2 окт Вести.Выделенные полосы для общественного транспорта в Москве хорошо зарекомендовали себя в рамках сети наземных маршрутов "Магистраль". Об этом рассказал ИС "Вести" директор Центра транспортного планирования Высшей школы экономики Павел Зюзин.

Выделенных полос в Москве становится все больше, отметил эксперт.

С каждым годом в Москве количество выделенных полос [становится] все больше и больше. Это постоянный процесс, этого требует маршрутная сеть развития перевозок. И в этом отношении, конечно, этот инструмент себя хорошо зарекомендовал, в том числе по программе "Магистраль" сообщил Зюзин

Выделенные полосы, по его словам, позволяют оптимизировать выпуск автобусов на маршруты, используя их более эффективно и экономно. Также они позволяют оптимизировать расписание движения.

Выделенные полосы – это инструмент, который позволяет меньше ожидать транспорт на остановках и таким образом стимулирует использовать общественный транспорт и пересаживаться с легковых автомобилей отметил Зюзин

Выделенные полосы позволяют в том числе уменьшить количество аварий.

На них транспорт следует в меньшем потоке транспортных средств, и в этом отношении конфликтных точек меньше. Здесь ездят только автобусы, электробусы, такси, и то не всегда, поэтому общественный транспорт здесь действительно в менее конфликтной зоне работает сказал эксперт

От введения выделенок часто выигрывают даже автомобилисты, хотя это и не главная задача.

Задача городской транспортной системы – обеспечить перемещение людей, а не легковых автомобилей. Поэтому, безусловно, там, где эффективнее использовать общественный транспорт по полосам, там они вводятся и применяются отметил Зюзин

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в интервью ИС "Вести" оценил идею пустить на выделенные полосы мотоциклистов.