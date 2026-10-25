Москва25 окт Вести.Для уборки парков осенью эффективно применение гусеничной техники со щетками для листвы, которая заменяет 15 человек и управляется как оператором, так и дистанционно с пульта. Благодаря Московскому инновационному кластеру, в проведении этих работ задействована новосибирская техника. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель территориального подразделения ГАУК "Парки Москвы" Андрей Харченко.

Мы действительно очень рады, что пилотные тестирования, апробирование инноваций проводятся на базе нашего парка, являющегося, пожалуй, что самым крупным в Москве. Он имеет площадь целых 2 000 гектаров. Это действительно очень большой человеческий труд, чтобы содержать такую большую территорию, разнообразную и особенно с учетом ее природоохранного статуса сказал Харченко

Ранее сообщалось, что в Москве завершились работы по обновлению главного входа в Парк Горького. Была отреставрирована арка, которая является объектом культурного наследия, добавлена подсветка и высажено множество разнообразных растений.