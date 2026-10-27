Началась реставрация гостиницы "Пекин" на Большой Садовой улице в Москве

В Москве начали реставрацию гостиницы "Пекин" на Большой Садовой Началась реставрация гостиницы "Пекин" на Большой Садовой улице в Москве

Москва27 окт Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале реставрации знаменитой гостиницы "Пекин" на Большой Садовой улице. Об этом он написал в MAX.

В наши дни гостиница признана памятником архитектуры регионального значения. Специалистам предстоит провести ее комплексную реставрацию. Работы пройдут поэтапно говорится в сообщении мэра

Уточняется, что комплекс в стиле сталинского ампира построили в 1939-1956 годах по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина. Здание гостиницы является ключевым элементом архитектурного ансамбля Триумфальной площади.

В 1957 году в "Пекине" открыли первый в Москве ресторан китайской кухни. Продукты для него доставляли из Китая самолетами.