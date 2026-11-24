Москва24 ноя Вести.Премьера четырехсерийного фильма "Сталин" режиссера Владимира Бортко прошла в московском кинотеатре "Художественный", зрителям показали первую серию, передает ТАСС.

По словам режиссера, в центре сюжета – личность Сталина, а также перемены в его окружении.

Наш фильм строится вокруг личности Сталина. Да, у нас есть акцент на том, что люди, окружающие его, перестали его понимать и захотели большего. Но фильм не о них, он в первую очередь о Сталине отметил Бортко

По его словам, что сценарий долго ждал экранизации, а к его реализации удалось приступить только сейчас, когда изменилось отношение к Сталину в нашей стране.

Главную роль исполнил заслуженный артист России Игорь Миркурбанов. Лаврентия Берию сыграл Александр Яцко, Никиту Хрущева - Виктор Сухоруков, а Вячеслава Молотова - Артур Ваха.

Съемки проходили в Москве и Санкт-Петербурге, Ленинградской области, на Черноморском побережье и в кинопарке "Москино". Для сцен на Ближней даче воссоздали интерьеры резиденции, включая дубовые панели, суконные скатерти и массивные телефоны.

Производством сериала занималась кинокомпания "Триикс Медиа" совместно с онлайн-кинотеатром "Кион".