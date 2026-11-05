Москва5 ноя Вести.Режиссер исторической драмы "Рождение империи" Андрей Кравчук смог собрать идеальную команду для работы над фильмом. Подробнее о работе на съемочной площадке актриса театра Табакова, исполнительница роли Марты Скавронской (Екатерины I) Ксения Утехина рассказала в интервью ИС "Вести".

По ее словам, Кравчук всегда олицетворял спокойствие и мог уравновесить артистов во время съемок.

Андрей Юрьевич потрясающий, просто невероятный. Это режиссер – подарок, он видит картинку, разбирает содержание, материал. Мне кажется, он всегда спокоен на площадке, что редкость. Он всегда уравновешивает артистов и всегда может собрать ту идеальную команду для успешной картины. Мне кажется, это главное его преимущество сказала актриса

Кравчук умеет направлять энергию и харизму актера в нужное русло, уточнила Утехина.

Зачастую артисты могут быть в силу своего темперамента, эмоциональности, истеричны или неуравновешенны, что свойственно многим творческим личностям. А Андрей Юрьевич умеет это остужать и умеет это как раз уравновешивать. Например, мы работали с Сашей Горбатовым, и Петр Первый должен был быть очень экспрессивным. И Андрей Юрьевич очень хорошо владел Александром для того, чтобы его направить в нужное русло, его энергию, его харизму, его экспрессивность рассказала она

Также Утехина отметила, что режиссер давал артистам некоторую свободу самовыражения и позволял предлагать свое видение той или иной сцены.

Андрей Юрьевич давал нам свободу в предложениях. То есть мы разбирали сцену, мы могли предложить свое. Это диалог, это разбор, это то, зачем мы встречаемся на съемочной площадке или на репетиции, когда ты как артист предлагаешь свое видение, режиссер тебе предлагает свое видение. Но, безусловно, мы идем и доверяем режиссеру. И, безусловно, он главный, и он принимает решение окончательное подытожила актриса

Ранее Утехина рассказала, что любые препятствия на съемках фильма воспринимались как что-то новое и удивительное, из-за чего сам съемочный процесс стал увлекательным.

Премьера исторической драмы состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм вышел 29 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что посмотрел фильм, и он ему понравился. Глава государства назвал "Рождение империи" произведением искусства.