Актриса из "Рождения империи" назвала свою роль в фильме подарком Актриса Утехина: роль Марты Скавронской в "Рождении империи" стала подарком

Москва5 ноя Вести.Роль Марты Скавронской (Екатерины I) в фильме "Рождение империи" стала для актрисы Ксении Утехиной настоящим подарком. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

Когда поступает предложение подобного уровня в подобном проекте и в подобной команде, то здесь, безусловно не стоит вопрос согласия. Ты мчишься на площадку и считаешь дни до начала съемок, потому что эта роль - подарок. И не знаю, сыграю ли я когда-нибудь еще императрицу, потому что в столь раннем возрасте мне уже довелось это сделать трижды сообщила Утехина

Также она отметила, что необходимо гордиться тем, что в истории нашей страны был такой человек, как Марта Скавронская, которая впоследствии стала императрицей.

Рассказывать о нашей прекрасной, невероятно великой стране – это одно удовольствие. Рассказывать о великих личностях, на которых хотелось бы равняться. Марта для меня, действительно, была открытием, когда мы стали углубляться в материалы, я была поражена ее личностью добавила актриса

Премьера исторической драмы состоялась 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". В широкий прокат фильм вышел 29 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что посмотрел фильм, и он ему понравился. Глава государства назвал "Рождение империи" произведением искусства.