Актриса "Рождения империи" рассказала, что мама сыграла важную роль в ее карьере Актриса Утехина сообщила, что поступила в школу Табакова без театрального опыта

Москва5 ноя Вести.Исполнительница роли Марты Скавронской (Екатерины I) в фильме "Рождение империи" Ксения Утехина рассказала ИС "Вести", что мама увидела в ней потенциал и сыграла важную роль в становлении ее как актрисы.

По словам Утехиной, после окончания девятого класса перед ней был выбор – поступить в Суворовское училище или театральную школу Табакова.

Мне кажется, есть все-таки судьба. Даже по прошествии 26 лет моих, мне кажется, что какие-то моменты предопределены. В моей жизни главную роль, наверное, сыграла мама, которая увидела какой-то потенциал, которого я внутри, возможно, даже не до конца чувствовала или оценивала. И как-то после девятого класса сказала мне: "Выбирай либо Суворовское училище, либо школа Табакова и езжай уже". Несмотря на то, что моей мамы уже нет, я продолжаю этот путь по тем наставлениям, которые она мне давала рассказала актриса

На поступление в театральную школу Утехина приехала с одним стихотворением и до этого момента никогда не посещала театр.

Я не занималась в театральном кружке. В городе Саров, из которого я, не было театрального кружка. И я даже не была в театре до поступления, если быть честной. Наверное, какая-то харизма или энергия. Так или иначе, у нас многое решает именно энергия. И, действительно, приехала буквально с одним стихотворением поступать в школу Табакова. Я до последнего не верила, что меня туда возьмут добавила она

Ранее Утехина рассказала ИС "Вести", что Екатерина I ее вдохновляет и является для нее примером. Актриса уже трижды сыграла императрицу: в кинокартинах "Петр I: Последний царь и первый император", "Императрицы" и "Рождение империи".