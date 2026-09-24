Ко Всемирному дню туризма в Москве пройдет квест по известным местам

В Москве проведут квест по популярным местам ко Всемирному дню туризма Ко Всемирному дню туризма в Москве пройдет квест по известным местам

Москва24 сен Вести.Квест по известным и популярным местам проведут в Москве ко Всемирному дню туризма. Информация размешена на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Принять участие в квесте приглашают горожан и гостей столицы. С 25 по 27 сентября в шести туристических центрах "Москва" можно получить буклет с заданиями, а после их выполнения получить памятный подарок - сувенирную продукцию бренда "Москва".

В маршрутном листе указано шесть площадок, где находятся и сами туристические инфоцентры. Это Северный речной вокзал, Ленинградский вокзал, парк развлечений "Остров мечты", улица Большая Дмитровка, Тверская площадь говорится в сообщении

Последний пункт - мультимедийный объект "Матрешка Москвы" в парке «Зарядье», там будут выдаваться сувениры. В конце каждого задания необходимо сделать фотографию, показать ее сотрудникам турцентра и получить отметку о выполнении задания. Чтобы получить награду, необходимо скачать приложение Russpass.

Ко Всемирному дню туризма, который Москва отмечает ежегодно, проводятся различные мероприятия: от запуска новых маршрутов и бесплатных экскурсий до вручения премий представителям индустрии гостеприимства.