Москва24 сенВести.Квест по известным и популярным местам проведут в Москве ко Всемирному дню туризма. Информация размешена на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Принять участие в квесте приглашают горожан и гостей столицы. С 25 по 27 сентября в шести туристических центрах "Москва" можно получить буклет с заданиями, а после их выполнения получить памятный подарок - сувенирную продукцию бренда "Москва".
В маршрутном листе указано шесть площадок, где находятся и сами туристические инфоцентры. Это Северный речной вокзал, Ленинградский вокзал, парк развлечений "Остров мечты", улица Большая Дмитровка, Тверская площадьговорится в сообщении
Последний пункт - мультимедийный объект "Матрешка Москвы" в парке «Зарядье», там будут выдаваться сувениры. В конце каждого задания необходимо сделать фотографию, показать ее сотрудникам турцентра и получить отметку о выполнении задания. Чтобы получить награду, необходимо скачать приложение Russpass.
Ко Всемирному дню туризма, который Москва отмечает ежегодно, проводятся различные мероприятия: от запуска новых маршрутов и бесплатных экскурсий до вручения премий представителям индустрии гостеприимства.