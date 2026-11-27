Москва27 ноя Вести.Премьера документального фильма "Женщины-герои: Курск" состоялась 26 ноября в Медиадоме Первых в Национальном центре "Россия", сообщили в пресс-службе "Движения Первых".

Автором идеи и руководителем проекта выступила Виктория Рашина, режиссером – Мария Андреева. По словам создателей, фильм призван показать истории женщин, которые стали опорой для жителей приграничья и российских военнослужащих, а также познакомить молодежь с примерами мужества и самоотверженности.

На премьерном показе присутствовала Герой России Людмила Болилая, которая сама спасла нескольких российских военнослужащих во время обстрела, прикрыв одного из раненых собой.

Спасибо Марии и Виктории, а также всем героиням фильма за то, что показали настоящую жизнь без прикрас. Это не фантастика, а реальность: смелые девушки сегодня защищают Родину, но в душе остаются такими же девчонками и после СВО вернутся к мирной жизни. Спасибо за вашу смелость, за спасенные жизни и за то, что делитесь своей историей. Мы с вами и готовы поддержать все ваши начинания – все, что вы делаете, идет во благо подчеркнула Людмила Болилая

Картина рассказывает о жительницах Курской области и других регионах, которые проявили мужество и самоотверженность во время событий в курском приграничье. Фильм основан на реальных историях женщин, помогавших мирным жителям и военнослужащим, спасавших раненых и участвовавших в гуманитарных миссиях.

Среди героинь картины - военные медики, волонтеры, добровольцы, военные корреспонденты и общественные деятели.

Показ прошел в рамках Киноклуба Первых при поддержке Движения Первых и Института развития интернета. В марте 2026 года проект был представлен президенту России Владимиру Путину.