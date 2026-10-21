В Москве создадут Дворец ветеранов специальной военной операции Дворец ветеранов СВО создадут в Екатерининском парке в Москве

Москва21 окт Вести.Дворец ветеранов специальной военной операции (СВО) создадут в Екатерининском парке в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что в настоящее время идет реконструкция старого Социально-реабилитационного центра ветеранов войн, на базе которого и будет открыт новый Дворец в Екатерининском парке.

Это будет единый комплекс с впервые созданной полноценной инфраструктурой для восстановления и реабилитации ветеранов СВО. Каждый из них найдет единомышленников, поддержку и новые интересы написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ

В здании установят новейшее высокотехнологичное оборудование, также будут работать водно-оздоровительный комплекс с бассейном, школа ходьбы, залы лечебной физкультуры (ЛФК) и кинезиотерапии, кабинеты физиотерапии, зал для занятий йогой и единоборствами, лечебной гимнастикой, творческие мастерские для арт-терапии, библиотеки, музыкальные и танцевальные классы и др.

Завершить реконструкцию Дворца ветеранов СВО планируется до конца 2027 года.

По словам Собянина, организованы работы и по благоустройству Екатерининского парка. Они завершатся уже к концу 2026 года.