Москва26 сенВести.С Ярославского вокзала в Москве впервые запустили "Иволгу", брендированную в честь предпринимателя, мецената и сооснователя Мытищинского вагоностроительного завода Саввы Мамонтова. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД).
Отмечается, что состав запустили компания-перевозчик ЦППК совместно с МЖД и департаментом транспорта столицы.
В вагонах можно прочитать информацию об этапах строительства Московско-Ярославской ж/д, вкладе Саввы Ивановича в русскую культуру и создании «Абрамцевского кружка» и др.
Продолжая дело своего отца, Савва Мамонтов в 1876 году возглавил Правление Общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. Под его руководством уже к концу 1890-х годов были построены не только более 2500 км путей, связавших промышленные и северные регионы страны, но и создан промышленно-транспортный комплекс, куда входили вагоно- и судостроительные заводы, чугунолитейные, горнорудные и лесопромышленные предприятияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
На Ярославском направлении уже есть остановочный пункт, названный в честь семьи Мамонтовых — Мамонтовская.