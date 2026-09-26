В Москве запустили "Иволгу", брендированную в честь мецената Саввы Мамонтова С Ярославского вокзала запустили "Иволгу" имени мецената Саввы Мамонтова

Москва26 сен Вести.С Ярославского вокзала в Москве впервые запустили "Иволгу", брендированную в честь предпринимателя, мецената и сооснователя Мытищинского вагоностроительного завода Саввы Мамонтова. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД).

Отмечается, что состав запустили компания-перевозчик ЦППК совместно с МЖД и департаментом транспорта столицы.

В вагонах можно прочитать информацию об этапах строительства Московско-Ярославской ж/д, вкладе Саввы Ивановича в русскую культуру и создании «Абрамцевского кружка» и др.

Продолжая дело своего отца, Савва Мамонтов в 1876 году возглавил Правление Общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. Под его руководством уже к концу 1890-х годов были построены не только более 2500 км путей, связавших промышленные и северные регионы страны, но и создан промышленно-транспортный комплекс, куда входили вагоно- и судостроительные заводы, чугунолитейные, горнорудные и лесопромышленные предприятия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На Ярославском направлении уже есть остановочный пункт, названный в честь семьи Мамонтовых — Мамонтовская.