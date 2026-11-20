В Москве женщина отсудила у ветеринара компенсацию за смерть собаки Москвичка отсудила 230 тыс. руб. у ветеринара за смерть пуделя

Москва20 ноя Вести.Тушинский районный суд Москвы взыскал с ветеринара компенсацию за смерть пуделя во время операции по удалению молочных зубов пишет MK.RU.

Как пишет издание, во время процедуры, которая проходила на дому, ветеринар в присутствии хозяйки сделал питомцу укол наркоза, после которого он закашлялся. Затем у собаки началась рвота. Спустя 20 минут она умерла.

Судебная экспертиза обнаружила нарушения со стороны ветеринара: он не вставил трубку в гортань животного, чтобы Мишель не подавилась, колол ей адреналин после начала рвоты, хотя это было делать не нужно, подобрал неверную дозировку наркоза, проигнорировал кашель собаки после введения наркоза и не остановил операцию. Кроме того, оказалось, что у него нет разрешения на проведение животным хирургических операций и введение анестезии говорится в публикации

После произошедшего ветеринар предложить забрать труп якобы на экспертизу. В тот же день собаку кремировали.

Хозяйка подала на него в суд, который встал на сторону женщины. В результате ветеринар должен будет выплатить стоимость погибшего пуделя в размере 200 тысяч рублей, компенсацию морального ущерба в 30 тысяч, а также штраф в 70 тысяч рублей.