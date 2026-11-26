В Мособлсуде вызвали "скорую" сразу двоим подсудимым Двоим фигурантам дела о банде "черных вдов" вызвали скорую в зал суда

Москва26 ноя Вести.Прения сторон по уголовному делу банды "черных риелторов", действовавшей в подмосковной Электростали, были прерваны в Московском областном суде из-за ухудшения самочувствия двоих подсудимых, пишет MK.RU.

До начала заседания врачи оказали помощь Лилии Бирюковой, сделав ей инъекцию обезболивающего средства. После временного улучшения ее состояния суд приступил к работе, однако вскоре Бирюковой вновь потребовалась помощь медиков.

В этот же момент на недомогание пожаловался другой фигурант дела — бывший участковый полиции Владимир Творожников. Судья была вынуждена объявить перерыв для повторного вызова бригады скорой помощи обоим обвиняемым.

Группировка, известная как "черные вдовы", обвиняется в совершении 16 тяжких преступлений в период с 2014 по 2021 год, включая три убийства и хищение недвижимости у одиноких пенсионеров. Суммарный ущерб от действий банды превышает 15,9 миллиона рублей.

Ранее московская пенсионерка лишилась квартиры, потеряла более 11 миллионов рублей и оказалась в долгах по вине мошенников, которые держали с ней связь по телефону и под занавес даже сознались в содеянном.