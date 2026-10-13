В МВД Польши предложили сажать в тюрьму за подкармливание нелегальных мигрантов В польском МВД хотят внести наказание за помощь нелегальным мигрантам едой

Москва13 окт Вести.МВД Польши предложило внести поправки в уголовный кодекс страны для привлечения к ответственности лиц, которые оказывают поддержку нелегальным мигрантам, предоставляя им горячую еду или ночлег. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на проект постановления ведомства.

Согласно статье 264а УК Польши, лицам, которые в целях личной или финансовой выгоды способствуют облегчению пребывания в стране иностранных граждан в нарушение закона, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Однако, как отмечается, правительство Польши предлагает ужесточить данную статью с целью "охватить действия в отношении нелегальных мигрантов, не связанные с финансовой выгодой".

Тот, кто, зная, что другое лицо незаконно находится на территории Республики Польша, разрешает или способствует его дальнейшему пребыванию, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет говорится в тексте одной из поправок

Замглавы МВД Польши Чеслав Мрочек, предложивший данные изменения, отметил, что поправки пойдут на пользу в вопросе борьбы с контрабандистами, перевозящими мигрантов. Но адвокат Радослав Башук в разговоре с изданием подчеркнул, что под действие этих поправок попадут больше активисты и простые жители приграничных регионов, которые оказывают гуманитарную помощь мигрантам.

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