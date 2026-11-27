МВД: удаленные фото и переписка могут оставаться в корзине и облачных хранилищах

В МВД рассказали, где можно найти удаленные фото и сообщения МВД: удаленные фото и переписка могут оставаться в корзине и облачных хранилищах

Москва27 ноя Вести.Удаленные фотографии и сообщения могут некоторое время сохраняться в корзине устройства, облачных хранилищах и на серверах цифровых сервисов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Что происходит с информацией после удаления? Корзина. Многие приложения временно сохраняют удаленные файлы, позволяя пользователю восстановить их в течение определенного срока говорится в публикации ведомства

Фотографии, документы и переписка, добавили в МВД, могут сохраняться в облачных хранилища, в резервных копиях или на других синхронизированных устройствах. В ряде случаев при удалении файла система лишь помечает занимаемое им место как свободное для новых данных, тогда как сама информация какое-то время остается в памяти устройства.

Сохраняться данные могут и на серверах цифровых сервисов. Как отметили киберполицейские, сроки и порядок их окончательного удаления определяются архитектурой сервиса, политикой хранения информации и требованиями законодательства. Удаление сообщения при этом не гарантирует исчезновения его копий, оставшихся у получателя.

В МВД напомнили, что удаленные сведения можно восстановить: специалисты по цифровой криминалистике способны извлекать файлы, переписку и иные электронные следы. Технологии шифрования и особенности накопителей, однако, могут затруднить восстановление или сделать его невозможным.

Удаление информации и ее окончательное уничтожение - разные процессы, заключили в ведомстве. Пользователям рекомендовано помнить об этом перед пересылкой конфиденциальных сведений или размещением личных материалов.

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