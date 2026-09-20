МВД: 56 попыток помешать выборам с помощью "минирований" было зафиксировано в РФ

В МВД России зафиксировали 56 попыток помешать выборам с помощью "минирований" МВД: 56 попыток помешать выборам с помощью "минирований" было зафиксировано в РФ

Москва20 сен Вести.МВД России зафиксировало 56 попыток помешать проведению выборов в Госдуму при помощи ложных сообщений о минировании. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Андрей Курносенко.

Фиксируем попытки помешать волеизъявлению граждан посредством использования тактики ложных сообщений о минировании. Всего зарегистрировано 56 таких фактов в 23 субъектах Российской Федерации сказал он

Курносенко подчеркнул, что благодаря заранее принятым антитеррористическим мерам удалось обойтись без эвакуации и не прерывать избирательный процесс. Сорвать выборы не удалось.

Работа участковых избирательных комиссий если и приостанавливалась, то на короткие промежутки времени. И самое главное, никто из участников избирательного процесса не пострадал… На сегодняшний день в 16 субъектах страны возбуждено 27 уголовных дел, практически половина из которых по фактам ложных сообщений о фактах терроризма добавил он

Ранее стало известно, что злоумышленники отправляли детям на телефоны сообщения, предлагая им отговорить своих родственников от участия в голосовании, в качестве аргумента упоминаются возможные негативные последствия.