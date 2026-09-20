МВД: оппозиция за рубежом пыталась реализовать три проекта по срыву выборов

В МВД заявили о трех проектах оппозиции по срыву выборов МВД: оппозиция за рубежом пыталась реализовать три проекта по срыву выборов

Москва20 сен Вести.Представители оппозиции, которые проживают за границей, пытались реализовать три проекта по дискредитации и срыву выборов в России. Такое заявление сделал первый замглавы МВД Андрей Курносенко.

Среди этих попыток он перечислил проекты "Умное голосование", "Полдень за мир", "Голос для учителей".

Проектом "Умное голосование" электорату предлагалось усилить агитацию в поддержку отдельных кандидатов ряда политических партий заявил Курносенко

По его словам, с помощью проекта "Голос для учителей" подбирали членов избиркомов для "получения провокационных сведений" и их обнародования.

Также Курносенко заявил, что с помощью проекта "Полдень за мир" предлагали посещать избирательные участки в 12:00 и предпринять попытки порчи бюллетени.

Выборы в Госдуму РФ были проведены 18-20 сентября.