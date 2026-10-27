Суд Мытищ арестовал подозреваемую в хищении 610 тысяч у матери участника СВО

В Мытищах арестовали мошенницу, похитившую 610 тысяч у матери участника СВО Суд Мытищ арестовал подозреваемую в хищении 610 тысяч у матери участника СВО

Москва27 окт Вести.Жительницу подмосковного Ступино арестовали за хищение около 610 тысяч рублей у матери пропавшего без вести участника СВО. Об этом сообщило управление МВД России по региону в MAX.

Потерпевшая – 60-летняя жительница Королева – обратилась с заявлением о мошенничестве в МУ МВД России "Мытищинское".

Установлено, что с матерью военнослужащего связалась представившаяся волонтером ранее судимая 46-летняя жительница г. о. Ступино. Она за денежное вознаграждение предложила найти тело погибшего и доставить его домой, заранее зная, что не будет исполнять взятые на себя обязательства сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова

Мошенница и жертва договорились о встрече и вместе пришли в одно из банковских отделений. Там женщина сняла и передала злоумышленнице 300 тысяч рублей. Еще 310 тысяч она перевела на указанный счет.

Фигурантку задержали. Мытищинский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу.