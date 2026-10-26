Москва26 окт Вести.В Находке перед судом предстанет житель Хабаровска, который девять лет назад нанес телесные повреждения женщине и скрылся за границей, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

Уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, совершенное группой лиц, с применением оружия направлено в суд говорится в сообщении

Установлено, что в июне 2017 года 33-летний обвиняемый отдыхал с компанией в ночном заведении города. Там у них возник конфликт с одной из посетительниц. Словесная перепалка переросла в нападение и причинение потерпевшей телесных повреждений. Одного из обидчиков удалось сразу задержать и привлечь к уголовной ответственности, а другой покинул территорию России. Он был объявлен в розыск. В июле 2026 года его местонахождение установили на территории Таиланда. Подозреваемый был этапирован в Приморье. Свою вину он признал, но уверял, что не знал о своем розыске.