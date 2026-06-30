За прошедшие сутки в Курской области ликвидировано 87 БПЛА

В небе над Курской областью уничтожено 87 украинских беспилотников За прошедшие сутки в Курской области ликвидировано 87 БПЛА

Москва30 июн Вести.В Курской области за прошедшие 24 часа было перехвачено 87 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В период с 09.00 29 июня до 09.00 30 июня сбито 87 украинских беспилотников различного типа написал глава области в MAX

Также зафиксировано 60 случаев применения артиллерии по отселенным районам. Украиной было произведено и 10 сбросов взрывных устройств с БПЛА.

В результате атаки беспилотников на область погибших и пострадавших нет. Нанесен ущерб АЗС, частному дому и домовладению. Сгорело кафе.