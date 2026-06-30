Москва30 июнВести.В Курской области за прошедшие 24 часа было перехвачено 87 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В период с 09.00 29 июня до 09.00 30 июня сбито 87 украинских беспилотников различного типанаписал глава области в MAX
Также зафиксировано 60 случаев применения артиллерии по отселенным районам. Украиной было произведено и 10 сбросов взрывных устройств с БПЛА.
В результате атаки беспилотников на область погибших и пострадавших нет. Нанесен ущерб АЗС, частному дому и домовладению. Сгорело кафе.