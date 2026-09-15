В Непале более 100 человек заразились тифом, четверо скончались Kathmandu Post: более 100 жителей Непала заразились тифом, четверо умерли

Москва15 сен Вести.Более 100 жителей района Салян в Непале заразились сыпным тифом, за последние три недели четыре человека скончались, пишет издание Kathmandu Post.

Уточняется, что число заболевших продолжает расти.

За последние три недели в сельском муниципалитете Дарма района Салян в Непале четыре человека умерли от сыпного тифа​​​. Более 100 жителей сдали положительный тест на инфекцию отмечается в публикации

Муниципалитет и окружное управление здравоохранения организовали медицинские пункты и проводят экспресс-тестирование на тиф. Медики призвали местных жителей соблюдать меры предосторожности при работе в траве и лесных районах, а при первых признаках температуры обращаться за помощью.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в России выстроена система контроля людей при въезде в страну, поэтому не зафиксировано ни одного случая распространения привезенных из-за рубежа заболеваний.