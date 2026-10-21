Москва21 окт Вести.Мультфильмы исказили представление людей о медведях, грозные хищники не воспринимаются таковыми большинством россиян, заявил ИС "Вести" исполняющий обязанности президента Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Андрей Сипко.

[В современных реалиях] имеет место очеловечевание медведей. Люди, которые не сталкиваются с ними - а я уже говорил, что 99% населения нашей страны никогда не столкнется с медведем в лесу - считают, что они милые, пушистые. На самом деле это далеко не так. Это опасный хищник, и даже не очень крупный медведь может убить человека ударом лапы