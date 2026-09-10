Москва10 сенВести.Кандидатов с категорией годности "Д" независимо от возраста начнут рассматривать для заключения контракта с отрядом БАРС-НН. Об этом говорится в канале MAX отряда.
Отмечается, что в первую очередь это касается ветеранов боевых действиях, получивших ранения во время службы, состояние здоровья которых позволяет выполнять обязанности по конкретным воинским должностям.
Появилась возможность рассматривать для заключения контракта сроком на 3 года граждан, признанных военно-врачебной комиссией не годными к военной службе по состоянию здоровья – с категорией годности "Д"... При этом ограничения по возрасту сняты — кандидаты могут рассматриваться независимо от возрастаговорится в сообщении
Решение о возможности заключения контракта будет приниматься принимается индивидуально, добавили в отряде.