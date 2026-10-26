В Нижегородском высшем военно-инженерном училище отметили прирост абитуриентов В Нижегородском военно-инженерном училище рассказали о приросте абитуриентов

Москва26 окт Вести.В Нижегородском высшем военно-инженерном командном Ковельском Краснознаменном училище отмечают рост интереса школьников к военным специальностям. Об этом рассказал ИС "Вести" замначальника учреждения Роман Чехин.

В училище прошел день открытых дверей. Ознакомиться с работой учебного заведения пришли более 700 потенциальных абитуриентов.

К примеру, первый день открытых дверей мы провели 22 января прошлого года — было совсем немного людей. Но сегодня, вы сами видели, увеличилось количество интересующейся гражданской молодежи и их интерес проявляется на практике. Даже сегодня написали десять заявлений на поступление в наше училище рассказал Чехин

Посетители ознакомились с программой курсантов по огневой, специальной, технической подготовке, тактической медицине, а также с процессом обучения управлению БПЛА и наземными робототехническими комплексами различных типов. На территории училища открыли выставку современной экипировки военнослужащих инженерных войск, стрелкового вооружения, военной и специальной техники, активно применяемой в ходе спецоперации.