В Нижнекамске полностью восстановили подачу тепла и горячей воды после атаки ВСУ

В Нижнекамске восстановили теплоснабжение после массированной атаки ВСУ В Нижнекамске полностью восстановили подачу тепла и горячей воды после атаки ВСУ

Москва16 ноя Вести.В Нижнекамске полностью восстановили отопление и горячее водоснабжение после атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр Радмир Беляев.

Подача тепла и горячей воды в городе полностью восстановлена. Вчера к вечеру было налажено давление теплоносителя, затем восстановлена температура. В течение ночи специалисты запускали насосное оборудование и восстанавливали нормальную работу системы на местах, чтобы к утру во всех домах была горячая вода написал градоначальник в мессенджере МАХ

Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских беспилотников утром 15 ноября, в воскресенье. В результате повреждения получили объекты промышленной зоны, один БПЛА попал в жилой дом.

Ранения получили шесть человек, среди них – сотрудник Росгвардии, он госпитализирован.