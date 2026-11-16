Число пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск выросло до 7 человек

До 7 увеличилось количество пострадавших при налете БПЛА на Нижнекамск Число пострадавших при атаке ВСУ на Нижнекамск выросло до 7 человек

Москва16 ноя Вести.Количество пострадавших в результате массированной атаки украинских БПЛА на Нижнекамск выросло до 7 человек. Об этом мэр Радмир Беляев рассказал на деловом понедельнике, трансляция совещания велась во "ВКонтакте".

К сожалению, в результате атаки на промышленные объекты есть пострадавшие. У нас на сегодняшний день семь пострадавших. Шестерым оперативно центральная районная больница оказала всю необходимую помощь. Один наш боец Росгвардии после операции находится в стационаре, пришел в сознание сказал градоначальник

Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских беспилотников утром 15 ноября, в воскресенье. В результате повреждения получили объекты промышленной зоны, один БПЛА попал в жилой дом.

После в городе начались перебои с подачей тепла и горячей воды, к утру 16 ноября, как заверили власти, все проблемы были полностью устранены.