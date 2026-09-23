Москва23 сен Вести.Совет директоров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обсудил возможность расширения числа команд, входящих в состав лиги. Об этом заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Уточняется, что НХЛ ведет переговоры о создании новых клубов в Хьюстоне и Остине, также рассматриваются проекты в Атланте и Финиксе. Окончательное решение по этому вопросу не принято.

Мы продолжаем оценивать предложения и получать запросы, и я думаю, это очень хорошо. Мы работаем над процессом. Расширение – это многомиллиардная сделка, которая повлияет на все остальные клубы лиги. Это не то, что можно сделать в одночасье приводит слова Беттмэна ESPN

На данный идет оценка деталей возможного расширения: создание новой команды может потребовать около 3,5 млрд долларов инвестиций, в эту сумму входят взнос за расширение и средства на строительство новой арены.

Очередное заседание совета директоров лиги намечено на декабрь.