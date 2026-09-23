Доход НХЛ составит в сезоне 2026/2027 почти $8,1 млрд

Комиссар НХЛ: доход лиги в сезоне 2026/27 составит $8,1 млрд Доход НХЛ составит в сезоне 2026/2027 почти $8,1 млрд

Москва23 сен Вести.Доход Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне 2026/2027 должен составить $8,1 млрд, заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, слова которого приводит на своей странице в соцсети X журналист Фрэнк Серавалли.

Доход НХЛ в сезоне 2025/2026 составил от $7,5 млрд до $8 млрд, отметил Беттмен.

По его словам, НХЛ пока не приняла решения об увеличении количества команд, участвующих в регулярном чемпионате лиги.

Между тем лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ, российский нападающий Александр Овечкин вернулся в расположение команды "Вашингтон Кэпиталз" для подготовки к новому чемпионату.