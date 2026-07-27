Более 3 тысяч жителей Новочеркасска остаются без света после урагана

В Новочеркасске ввели режим ЧС из-за отсутствия света после урагана Более 3 тысяч жителей Новочеркасска остаются без света после урагана

Москва27 июл Вести.В Новочеркасске более 3 тысяч жителей остаются без электричества после урагана, обрушившегося на Ростовскую область 25 июля, в городе введен режим ЧС, сообщил мэр Павел Исаков.

По его данным, полностью восстановить электроснабжение планируется к 28 июля.

Без электричества остаются 1 100 абонентов, это 3 200 человек, в том числе 800 детей. В круглосуточном режиме трудятся 14 бригад из 42 специалистов, задействовано 14 единиц техники. Планируем восстановить энергоснабжение к исходу 28 июля написал глава Новочеркасска

Из-за повреждения газопровода отключено 22 абонента. Завершить ремонтные работы планируется к 1 августа.

Ураган обрушился на Ростовскую область 25 июля. В 15 городах и районах Ростовской области возникли проблемы с электроснабжением, из-за отключений начались перебои с водой. В результате погиб один человек, более 50 пострадали.