Москва27 июлВести.В Новочеркасске более 3 тысяч жителей остаются без электричества после урагана, обрушившегося на Ростовскую область 25 июля, в городе введен режим ЧС, сообщил мэр Павел Исаков.
По его данным, полностью восстановить электроснабжение планируется к 28 июля.
Без электричества остаются 1 100 абонентов, это 3 200 человек, в том числе 800 детей. В круглосуточном режиме трудятся 14 бригад из 42 специалистов, задействовано 14 единиц техники. Планируем восстановить энергоснабжение к исходу 28 июлянаписал глава Новочеркасска
Из-за повреждения газопровода отключено 22 абонента. Завершить ремонтные работы планируется к 1 августа.
Ураган обрушился на Ростовскую область 25 июля. В 15 городах и районах Ростовской области возникли проблемы с электроснабжением, из-за отключений начались перебои с водой. В результате погиб один человек, более 50 пострадали.