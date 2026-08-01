Мэр Новокузнецка: после рекордных дождей подтоплены участки и дома

В Новокузнецке после рекордных дождей подтопило участки и дома Мэр Новокузнецка: после рекордных дождей подтоплены участки и дома

Москва1 авг Вести.В Новокузнецке после рекордных проливных дождей подтопило 200 приусадебных участков и 35 жилых домов, идет ликвидация последствий непогоды. Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.

В июле в Новокузнецке выпало 210 мм осадков — это в 3 раза выше месячной нормы. Дожди продолжаются, уровень воды в реке Томи поднялся, в результате чего значительная часть территории Орджоникидзевского района находится в зоне подтопления.

Выявлено частичное затопление 200 приусадебных участков и 35 жилых домов — в основном в низинах, где скапливается дождевая вода. Для временного размещения жителей развернуты 2 пункта, рассчитанные на 70 человек. Сейчас там находятся 2 человека написал Ильин в своем канале в мессенджере МАХ

В ликвидации последствий непогоды участвуют 41 человек и 21 единица техники.

Специалисты расчищают русла и водопропускные трубы, укрепляют оголовки, организован дополнительный водоотвод на участке Саранская — Анадырская, также в самых низких местах круглосуточно работают помпы, которые откачивают воду.