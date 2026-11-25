Обвиняемый в стрельбе по трамваю с пассажирами арестован в Новосибирске

В Новосибирске арестован обвиняемый в стрельбе по трамваю с пассажирами Обвиняемый в стрельбе по трамваю с пассажирами арестован в Новосибирске

Москва25 ноя Вести.Обвиняемый в стрельбе по трамваю житель Новосибирска заключен под стражу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления судебного департамента в регионе.

Октябрьский районный суд арестовал мужчину до 20 января 2027 года.

В Новосибирске арестован обвиняемый в стрельбе по трамваю с пассажирами говорится в сообщении

По версии следствия, находившийся на рельсовых путях у дома №129 на Гурьевской улице Новосибирска обвиняемый несколько раз выстрелил по трамваю маршрута №13.

В ходе судебного заседания защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд все-таки заключил мужчину под стражу.