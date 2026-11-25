Москва25 нояВести.Обвиняемый в стрельбе по трамваю житель Новосибирска заключен под стражу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления судебного департамента в регионе.
Октябрьский районный суд арестовал мужчину до 20 января 2027 года.
В Новосибирске арестован обвиняемый в стрельбе по трамваю с пассажирамиговорится в сообщении
По версии следствия, находившийся на рельсовых путях у дома №129 на Гурьевской улице Новосибирска обвиняемый несколько раз выстрелил по трамваю маршрута №13.
В ходе судебного заседания защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд все-таки заключил мужчину под стражу.