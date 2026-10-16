В Новосибирске завели дело на свидетельницу по делу о пропаже девочки в Яркуле

В Новосибирске под суд пойдет свидетельница по делу о пропаже школьницы в Яркуле В Новосибирске завели дело на свидетельницу по делу о пропаже девочки в Яркуле

Москва16 окт Вести.В Новосибирске завели уголовное дело на Лилию С., которая была главной свидетельницей по делу о пропаже девятиклассницы Наташи М. в селе Яркуль в 2010 году. Об этом пишет издание "КП – Новосибирск".

В Новосибирске возбудили уголовное дело против Лилии С., проходившей ключевой свидетельницей по делу об исчезновении девятиклассницы Наташи М. в селе Яркуль в 2010 году… Дело возбудили по статье 307 УК РФ о заведомо ложных показаниях говорится в публикации

Изначально женщина утверждала, что находилась в машине с двумя нетрезвыми милиционерами, когда те сбили школьницу. Однако в суде она от этих слов отказалась, заявив, что оговорила их.

Следствие полагает, что милиционеры на автомобиле "Волга" сбили Наташу, после чего вывезли и убили девочку, чтобы замести следы. Тело школьницы до сих пор не найдено. В 2025 году суд оправдал подсудимых по обвинению в умышленном убийстве, однако одного правоохранителя признал виновным в ДТП со смертельным исходом, а другого - в превышении полномочий. Оба ушли от наказания из-за истечения срока давности.

Заместитель прокурора области Игорь Мищенко отметил, что показания Лилии на следствии подкреплялись другими доказательствами, поэтому материалы против нее выделили в отдельное производство. Дело возбудили по статье 307 УК РФ о заведомо ложных показаниях - по этой статье грозит до трех месяцев ареста. Следствию теперь предстоит разобраться, почему женщина поменяла показания и какая версия верна.