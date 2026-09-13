В Новосибирске после 19 месяцев в СИЗО женщина оправдана по делу о краже Суд в Новосибирске оправдал женщину, отсидевшую в СИЗО за краже 7 млн рублей

Москва13 сен Вести.В Новосибирске полностью оправдали гражданку Киргизии Айнагуль Борбуеву, которую обвиняли в краже 7 миллионов рублей. Женщина подобрала на улице чехол от ноутбука, но настаивала, что внутри не было денег. Суд опирался только на слова бизнесмена, заявившего о пропаже крупной суммы; других подтверждений существования денег следствие не представило, сообщает KP.RU.

Айгуль Бобруева осенью 2022 года подобрала на улице чехол от ноутбука. Борбуева не отрицала факта находки, но категорически настаивала: внутри был лишь пустой аксессуар, без единой купюры говорится в сообщении

В октябре 2022 года Октябрьский районный суд приговорил Борбуеву к 2,5 годам колонии, и она провела в СИЗО 19 месяцев. Позже Новосибирский областной суд переквалифицировал обвинение на более легкую статью, а затем и вовсе прекратил уголовное преследование за отсутствием состава преступления: экспертиза показала, что стоимость чехла составляла менее 300 рублей — а за кражу вещи дешевле 2 500 рублей уголовная ответственность не наступает.

Борбуеву освободили, за ней признали право на реабилитацию. Материалы дела направлены на новое расследование — теперь проверяют версию о заведомо ложном доносе со стороны бизнесмена.