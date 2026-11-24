В Новосибирске спасатели вытащили из квартиры ребенка, запертого с мертвым отцом

В Новосибирске ребенок оказался заперт в квартире с мертвым отцом В Новосибирске спасатели вытащили из квартиры ребенка, запертого с мертвым отцом

Москва24 ноя Вести.Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы в Новосибирске взломали дверь в квартиру, где находился трехлетний мальчик и его мертвый отец. Об этом сообщили на канале спасателей МАСС Новосибирска.

Все началось со звонка старшего по дому. Он сообщил, что из квартиры дома на улице Большевистская бежала вода, а также звал на помощь трехлетний ребенок. Отец мальчика мог быть без сознания из-за проблем со здоровьем.

На место незамедлительно выехал экипаж спасателей МАСС. Спасатели обеспечили доступ в квартиру. В ванной был обнаружен мужчина 1972 года рождения без признаков жизни отмечается в сообщении в MAX

Ребенка передали полиции.

На канале предупредили, что при странных звуках, долгом плаче, монотонном протяжном стуке, грохоте у соседей, нужно звонить в 112.