Москва22 ноя Вести.Проект безопасности "Ключевое слово" действует в 146 городах России в 950 заведениях, где можно назвать фразу с содержанием слова "ключ". Об этом в интервью ИС "Вести" заявила депутат Госдумы от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева.

Наша команда работает очень интенсивно сейчас над проектом "Ключевое слово". В 146 городах нашей страны порядка 950 точек, где можно назвать фразу с содержанием слова "ключ", и вам окажут помощь в моменте. То есть вас могут просто спрятать, вывести через черный вход, могут помочь вызвать полицию, то есть оказать вам ту поддержку, которую человек может оказать человеку. И мы, пользуясь случаем, призываем, особенно малый и средний бизнес … расширять количество точек, куда человек … может обратиться с просьбой укрыться от преследователя и получить какую-то помощь сказала депутат

Ранее Сардана Авксентьева заявила, что депутаты Государственной думы от партии "Новые люди" планируют внести очередную версию законопроекта о навязчивом преследовании.