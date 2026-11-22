"Новые люди" планируют снова внести законопроект о защите от сталкинга Авксентьева: планируем внести законопроект о защите от навязчивом преследовании

Москва22 ноя Вести.Депутаты Государственной думы от партии "Новые люди" планируют внести очередную версию законопроекта о навязчивом преследовании. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила депутат Госдумы от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева.

Мы предлагаем в российском законодательстве ввести понятие "навязчивое преследование". Мы не называем это сталкинг. Мы первый раз разработали законопроект с моей коллегой Ксенией Горячевой, но нам его отклонили. Мы доработали, внесли еще раз, нам его снова отклонили. В июле этого года мы снова отправили на отзыв правительства очередной законопроект, в который внесли все возможные уточнения, которые требовались в предыдущих редакциях. К сожалению, я предполагаю, что готовится снова отказ. Что нам писали в предыдущие разы? Что законодательство в достаточной мере урегулировано и наши законы вполне себе защищают людей от навязчивого преследования сказала депутат

Как отмечает Авксентьева, при этом ужасающие трагедии, которые происходят в России, имеют тенденцию к увеличению.

Эта проблема реально существует. Закрывать на это глаза нельзя. Сколько еще должно погибнуть людей для того, чтобы большинство поняло, что это на самом деле действительно реальная проблема. Мы с коллегами будем продолжать работать над этим законодательством до тех пор, пока все, кто принимают решение, они поймут, что это реальная угроза сказала депутат

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева заявила, что введение "охранных ордеров" может стать защитой от сталкинга.