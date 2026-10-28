Адвокат рассказал о пользе охранных ордеров для защиты от сталкинга Адвокат Кучерена: для защиты от сталкинга необходимы превентивные меры

Москва28 окт Вести."Охранные ордера", как одна из превентивных мер, могут быть эффективны против навязчивого преследования (сталкинга). Такое мнение ИС "Вести" высказал председатель Общественного совета при МВД России, юрист Анатолий Кучерена.

По его словам, такой инструмент может быть полезен не только в случаях, где есть домашнее насилие, но и в случаях с преследованием человека; его надо вводить на законодательном уровне.

Потому что кроме домашнего насилия есть еще просто преследования, когда парню, например, понравилась девушка, она его отвергла, но он ее преследует. И в таком случае ордер мог бы сработать. И тогда человек мог бы понять, если есть запрет приближаться на определенное расстояние, а он его нарушает, то дальше может последовать и уголовная ответственность за преследование человека сказал он

Как уточнил Кучерена, во Франции, к примеру, такой метод показал свою эффективность.

Я в свое время во Франции защищал гражданку России. Дело касалось ребенка, ее ограничили приближаться к дому, где живет ее ребенок, пока суд не разрешил все формальности. На мой взгляд, охранный ордер - достаточно эффективная превентивная мера заметил он

По мнению общественницы Евы Меркачевой, "охранные ордера" - это крайне важно, но это дело будущего.