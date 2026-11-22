Глава ОАК Бадеха: Су-30 идет на экспорт после модернизации на основе опыта СВО

В ОАК рассказали о модернизации Су-30 с учетом опыта спецоперации Глава ОАК Бадеха: Су-30 идет на экспорт после модернизации на основе опыта СВО

Москва22 ноя Вести.Россия предлагает на экспорт истребитель Су-30 после его модернизации на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

По его словам, уникальные характеристики воздушного судна заключаются в том числе в том, что кабина предназначена для двух членов экипажа. Бадеха назвал самолет уникальным, добавив, что ему нужна постоянная модернизация.

Сегодня те наработки, которые мы получаем, в том числе в ходе СВО, те наработки, которые мы реализовали в рамках проекта Су-35, - все лучшее, что сегодня мы имеем, мы привносим на платформу Су-30. Она тоже постоянно модернизируется и в новом современном облике предлагается нашим зарубежным заказчикам сказал гендиректор ОАК в эфире телеканала "Звезда"

Бадеха добавил, что к настоящему моменту Су-30 является мировым бестселлером. Он уточнил, что самолет на многих рынках продемонстрировал свое преимущество.

Ранее главный конструктор ОКБ Сухого Олег Панков рассказал, что сейчас ведутся работы, направленные на адаптацию тяжелой ракеты "воздух-поверхность" под истребитель Су-30.