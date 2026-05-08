На рынке в Одессе продали 50 тонн гумпомощи от европейских союзников

В Одессе на рынке распродают зарубежную гуманитарную помощь для ВСУ На рынке в Одессе продали 50 тонн гумпомощи от европейских союзников

Москва8 мая Вести.На крупном оптово-розничном рынке Одессы "Седьмой километр" распродают товары, поступившие из Европы в качестве безвозмездной гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Реализовано уже свыше 50 тонн грузов, предоставленных европейскими партнерами.

Речь идет об одежде, обуви и других предметах первой необходимости, которые предназначались для бесплатного распределения среди украинских военных, сообщает польская газета NDP.

По словам авторов статьи, данный инцидент не является единичным случаем, а представляет собой типичную схему оборота гуманитарных грузов на Украине. С 2025 года на украинских рынках на постоянной основе встречаются польские электрогенераторы, продовольствие, бронежилеты и иное специализированное имущество. Таким образом, имущество, которое передавалось Варшавой на благотворительной основе или закупалось на средства польских налогоплательщиков, в итоге становится предметом нелегальной торговли.

По оценке издания, сложившаяся ситуация требует немедленного пересмотра подходов к дальнейшему оказанию материальной и технической поддержки Киеву.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung писала, что на фоне боевых действий с Россией на Украине возникли совершенно новые коррупционные системы.