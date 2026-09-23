В Омске сняли с дерева мальчика, который пытался спасти кота

В Омске с дерева сняли мальчика, спасавшего кота В Омске сняли с дерева мальчика, который пытался спасти кота

Москва23 сен Вести.Омские спасатели сняли с дерева мальчика, который забрался на высоту третьего этажа, чтобы спасти кота. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел днем 21 сентября на улице Красных Зорь.

Мы увидели, что мальчик лет пяти-семи сидит неподвижно прямо на макушке дерева, а это уровень примерно третьего этажа. Рядом собрались взрослые, а дети рассказали, что их товарищ полез выручать кота, однако кот испугался и по веткам спрыгнул на землю рассказал командир отделения 1 пожарно-спасательной части Владиcлав Маматуллин

По его словам, ребенок понял, что сам спуститься не сможет и попросил о помощи.

Спасатель добирался до мальчика по трехколенной лестнице, спиливая на каждом уровне ветки, которые помешать спуску или случайно травмировать ребенка. Его благополучно спустили на землю.