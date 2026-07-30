На время расследования ДТП епископ отстранен от служения

В Омской области епископа Феодосия отстранили от служения из-за ДТП На время расследования ДТП епископ отстранен от служения

Москва30 июл Вести.Епископ Феодосий, возглавлявший Исилькульскую и Русско‑Полянскую епархию в Омской области, временно отстранен от служения. Такое решение принято из‑за ДТП, в котором погиб человек, сообщает официальный сайт Московского Патриархата.

Епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий запрещен в служении до выяснения обстоятельств дела, которое передано в Высший Общецерковный суд говорится в сообщении

В связи с нахождением под церковным судом епископ Феодосий также временно отстранен от управления епархией. Пока идет разбирательство, руководить Исилькульской епархией будет митрополит Омский и Прииртышский Дионисий.

Сам епископ Феодосий сейчас находится в Никольском мужском монастыре в селе Большекулачье Омского района.