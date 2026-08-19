ООН: 2025 год стал рекордным по насилию в отношении гуманитарных работников

В ООН сообщили о рекордном уровне насилия в отношении гуманитарных работников ООН: 2025 год стал рекордным по насилию в отношении гуманитарных работников

Москва19 авг Вести.2025 год стал рекордным по уровню насилия в отношении гуманитарных работников. 907 человек были убиты, ранены или похищены, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Самым смертоносным регионом третий год подряд остается сектор Газа (186 погибших), на втором месте — Судан (71 погибший). Несмотря на снижение числа погибших, общий уровень насилия не уменьшился – на гуманитарных работников нападают и похищают, отмечается в докладе организации.

Хотя в прошлом году число погибших несколько снизилось – до 350 человек, общий уровень насилия не уменьшился: согласно данным базы Aid Worker Security Database организации Humanitarian Outcomes, еще 322 сотрудника гуманитарных миссий получили ранения в результате нападений, а 235 человек были похищены отмечается в докладе

Таким образом, 2025 год установил очередной рекорд по насилию в отношении сотрудников гуманитарных организаций, указали в УКГВ.

С начала 2026 года жертвами насилия уже стали 82 гуманитарных работника, 97 получили ранения и 39 были похищены.