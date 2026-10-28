В Оренбургской области в ноябре откроются два новых туристических объекта

В Оренбургской области появятся туристский центр и экоостановка В Оренбургской области в ноябре откроются два новых туристических объекта

Москва28 окт Вести.Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев объявил об открытии сразу двух новых туристических объектов на территории региона в ноябре.

1 ноября после обновления откроется туристско-информационный центр "Сувениры Оренбурга", расположенный в арке дома № 27 на улице Советской, а 3 ноября гостей начнет принимать экоостановка "Точка сБОРки" в поселке Колтубановском на территории национального парка "Бузулукский бор" написал он в мессенджере MAX

Оба объекта созданы на средства федеральной субсидии в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Солнцев сообщил также о завершающей стадии обустройства кемпинга "Губерния" в природно-развлекательном комплексе "Волна" на берегу реки Сакмары и благоустройств туристической тропы "Степной волк". Всего до конца года будет реализовано 13 туристических проектов.

Наша задача – сделать Оренбуржье более привлекательным для путешественников, чтобы у жителей и гостей региона было больше возможностей для отдыха и знакомства с его природой и культурой подчеркнул губернатор

По его данным, на поддержку туристической отрасли Оренбуржья в текущем году выделено более 90 миллионов рублей.