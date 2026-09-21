В Орловской области ВСУ атаковали здание территориальной избирательной комиссии Здание ТИК повреждено в результате атаки ВСУ на Орловскую область

Москва21 сен Вести.В результате атаки со стороны Украины получило повреждения здание территориальной избирательной комиссии (ТИК) Орловской области, заявил глава региона Андрей Клычков. Обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

Есть повреждения здания территориальной избирательной комиссии, но к тому моменту уже комиссия закончила работу, и никого в здании не было сказал губернатор в ходе аппаратного совещания

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что при ударах противника были повреждены и 74 здания с избирательными комиссиями в 10 регионах России.